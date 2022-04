MU : le message touchant de Cristiano Ronaldo à Liverpool

La star portugaise Cristiano Ronaldo vit des moments très difficiles ces derniers jours. Et le football paraît loin actuellement. Ce lundi, le quintuple Ballon d'or a annoncé sur ses réseaux sociaux le décès de son nouveau-né. Une terrible nouvelle pour le joueur et sa famille. Alors que Manchester United affrontait Liverpool, un jour plus tard à Anfield et évidemment sans CR7, les supporters du stade avaient décidé de rendre hommage au joueur.

Une attitude très classe qu'a tenu à saluer Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. «Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille mondiale... Merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion», a-t-il écrit.