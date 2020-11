Allemagne : la réaction de Toni Kroos après l'humiliation face à l'Espagne

Les prochaines heures vont être dures en Allemagne. La sélection germanique a été humiliée par l'Espagne ce soir à Séville (6-0), avec un score qui aurait même pu être plus important en faveur de la Roja. Après la rencontre, Toni Kroos avait logiquement grise mine.

« Je ne pense pas que ça soit la défaite la plus amère de ma carrière, mais oui elle fait partie des plus grandes. Ça me fait mal. Nous n'avons pas réussi à les contrôler. L'Espagne nous a montré comment attaquer et nous a donné une leçon sur tous les plans, avec et sans le ballon », a lancé le Madrilène, dépité, au coup de sifflet final. Et nul doute que ses coéquipiers espagnols ne manqueront pas de lui rappeler le score du match à son retour à Madrid.