Crystal Palace : Jean-Philippe Mateta est dévasté…

En l’espace de quelques heures, Jean-Phlippe Mateta est passé d’un transfert prestigieux à l’AC Milan à rien, ou presque. Lui qui était initialement lié jusqu’en 2028 avec le club londonien, où il était un titulaire indiscutable, a vu de nombreux clubs s’intéresser à lui durant cette fenêtre hivernale. De grands clubs anglais, de plus petits (Nottingham Forest) et puis finalement l’AC Milan, immense club italien qui tente de retrouver son prestige d’antan et qui se bat pour le titre cette saison.

Après avoir longuement hésité, il a privilégié l’offre milanaise. Avec une arrière-pensée en tête : grâce à ce transfert, il serait plus que jamais un candidat crédible à l’équipe de France pour la Coupe du Monde, après avoir obtenu 3 sélections et inscrit 2 buts, au cours des deux derniers rassemblements. Hélas pour lui, les examens supplémentaires réclamés par les docteurs milanais, suite à l’observation de son dossier médical, n’ont pas été concluants et tout est tombé à l’eau.

Un genou qui va coûter cher

Mais outre ce coup du sort, qui est arrivé à de nombreux autres joueurs par le passé, c’est la suite qui fait encore plus mal à l’attaquant français de 28 ans. Le voilà confronté à une décision qu’il ne pensait pas prendre : passer par la case opération pour régler définitivement ce souci au genou, ou continuer à avancer comme il le faisait, en gérant la douleur. Problème, Crystal Palace, de son côté, avait décidé d’avancer et de faire une croix sur le Français, voyant qu’il n’avait aucune volonté de prolonger son contrat. Les Eagles ont donc recruté deux nouveaux éléments offensifs, Brennan Johnson, un ailier de Tottenham, et surtout Strand Larsen, attaquant norvégien de Wolverhampton, âgé de 25 ans, devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club !

La case opération lui coûterait plusieurs mois d’absence et annihilerait ses chances pour le Mondial 2026. Mais même sans opération, son temps de jeu risque de fondre comme neige au soleil, avec les mêmes conséquences. Sky Sports raconte ce mardi que Mateta est dévasté, déçu et bouleversé après l’échec de son transfert. Il a cessé de suivre Crystal Palace sur Instagram ce week-end, et posté un emoji exprimant son ras-le-bol. A-t-il une chance de vite rejouer avec les Eagles ? On peut en douter au regard de l’investissement consenti sur Strand Larsen et de l’horizon bouché avec le Français. Mateta a peut-être perdu plus qu’un transfert de rêve.