Amical : le Betis s'impose face à Manchester United grâce à Nabil Fekir

Après la gifle reçue face à Cadix (4-2), tout en sachant que le club espagnol est avant-dernier de La Liga et surtout l'équipe avec le moins de buts marqués de tout le championnat ibérique (seulement 9 en 14 matchs), Manchester United affrontait le Real Betis pour se relancer à l'approche de la reprise de la Premier League à la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Anthony Martial, pas sélectionné par Didier Deschamps, était de nouveau titulaire avec les Red Devils tandis que Donny van de Beek laissait sa place au dernier moment à Isak Hansen-Aarøen.

La rencontre commençait tranquillement et c'est finalement le Real Betis qui se montrait le plus dangereux en trouvant notamment le poteau de David De Gea après un peu plus de 20 minutes de jeu (21e). Pauvre en occasions, la première période se terminait sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les entraîneurs des deux équipes procédaient à de nombreux changements, dont la sortie d'Anthony Martial et David De Gea, comme bien souvent lors des matchs amicaux. Quelques minutes plus tard seulement, Nabil Fekir inscrivait le seul but de la rencontre (49e, 1-0). Une dizaine de minutes avant la fin de la partie, le remplaçant du gardien espagnol, Tom Heaton, sauvait Manchester United d'une nouvelle débâcle (71e). Les Red Devils concèdent donc une nouvelle défaite en une semaine. Les hommes d'Erik Ten Hag affronteront Burnley le 21 décembre prochain pour relancer la machine.