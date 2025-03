Monaco : la joie de Denis Zakaria après le succès contre Nice

Le capitaine monégasque, Denis Zakaria, s’est exprimé au micro de DAZN suite à la victoire étriquée de l’AS Monaco à Louis-II contre Nice (2-1). Grâce à cette performance, son équipe campe désormais la 2ème position du classement derrière le PSG :

«Clairement, je pense que c’est une victoire méritée. On a montré qu’on voulait prendre les 3 points. On s’est clairement dit qu’on avait fait une bonne mi-temps mais malheureusement on s’est pris ce but contre le court du jeu. On savait qu’on était capable de retourner le match. On prend match après match. On essaye de prendre le plus de points possible en étant performant».