Fabio Grosso bat un triste record avec l’OL

Entre l’Olympique Lyonnais et Fabio Grosso, c’est la fin d’une aventure qui n’aura duré que quelques semaines. Dans le prolongement d’une discussion entamée avec John Textor la veille, l’entraîneur italien a été mis à pied ce jeudi par le club rhodanien et remplacé provisoirement par l’actuel directeur du centre de formation des Gones, Pierre Sage. Intronisé le 16 septembre dernier en lieu et place de Laurent Blanc, l’ex-coach de Frosinone a été incapable d’améliorer les résultats de son équipe qui pointe au dernier rang du classement de Ligue 1 après 12 journées, à 5 unités du premier non relégable.

Avec seulement 7 matchs à son actif sur le banc rhodanien, le champion du monde 2006 est devenu l’entraîneur le plus éphémère de l’histoire de l’OL en première division. Il bat ainsi le triste record détenu jusqu’à présent par Sylvinho, de passage dans le Rhône en 2019 et qui avait rendu son tablier après 12 rencontres. À noter que Fabio Grosso fait encore moins bien que Raymond Domenech, licencié par le FC Nantes en 2021 après huit matchs à sa tête (4 défaites, 4 nuls). Contrairement à l’ex-sélectionneur de l’équipe de France, le Transalpin aurait eu le mérite de remporter au moins une victoire, face à Rennes (0-1) avant la trêve internationale. Mais pas de quoi se vanter…