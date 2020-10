Le plan de Manchester United pour Alex Telles

Manchester United va-t-il réaliser un dernier gros coup avant la fermeture du mercato estival ? Pour le moment, les Red Devils n'ont accueilli que le seul Donny Van de Beek en provenance de l'Ajax. Si les dirigeants mancuniens ont tout tenté pour rapatrier Jadon Sancho en Angleterre, ces derniers se sont heurtés au refus catégorique du Borussia Dortmund dans ce dossier.

En parallèle, United plancherait toujours sur la piste Ousmane Dembélé. Mais là encore, tout ne se déroule pas comme prévu, le FC Barcelone privilégie en effet un transfert sec pour son champion du monde 2018. Outre ces deux joueurs, les pensionnaires d'Old Trafford négocient depuis plusieurs semaines avec le FC Porto pour Alex Telles (27 ans). À un an de la fin de son contrat avec le champion du Portugal, le latéral brésilien aimerait découvrir la Premier League cette saison.

Le FC Porto revoit ses exigences à la hausse pour Alex Telles

Mais Porto reste inflexible et a déjà refusé une première offre estimée à plus de dix millions d'euros. Mais alors que la formation lusitanienne avait fixé la barre à 20 millions d'euros pour céder son latéral gauche, celle-ci aurait revu ses exigences à la hausse révèle The Telegraph. À tel point que des sources proches du dossier estiment comme très peu probable un dénouement heureux dans ce dossier. Conscient de se trouver dans une impasse, Manchester United réfléchirait à une autre possibilité pour parvenir à ses fins.

Le média anglais précise ainsi que la direction mancunienne songerait à attendre le 1er janvier pour réactiver la piste Telles et faire signer l'intéressé libre de tout contrat ! Une stratégie qui comporte des avantages et des inconvénients. Ole Gunnar Solskjaer devra tirer un trait sur un potentiel renfort dans le couloir gauche de sa défense cette saison, mais United pourrait s'offrir Telles à moindre coût. En ce qui concerne le FC Porto, le risque de voir Alex Telles partir libre devient de plus en plus réel...