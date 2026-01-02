Mercato Nice : Elye Wahi explique les raisons de son arrivée

En difficulté du côté de l’Eintracht Francfort avec un but et trois passes décisives en 14 matches, Elye Wahi (22 ans) va tenter de se relancer avec l’OGC Nice. Après des passages mitigés à Lens et Marseille, l’ex-attaquant de Montpellier tentera de se relancer lors de ce prêt de six mois avec les Aiglons. Un choix déjà voulu par Franck Haise, aujourd’hui remercié et remplacé par Claude Puel. Le buteur de 22 ans a tenu à expliquer son choix de carrière, dans un club en pleine reconstruction.

«Nice a besoin de se relancer et moi aussi. J’avais commencé à parler avec Florian Maurice et le coach Franck Haise. Les discussions ont ensuite continué avec Claude Puel et je suis là aujourd’hui. On a parlé football et c’est ce qui m’a convaincu. Je tenais à remercier le club pour leur accueil, je n’avais jamais reçu cela auparavant. Je suis prêt à tout donner aujourd’hui», a d’abord expliqué le Français de 22 ans, qui a reconnu que les derniers mois de sa carrière n’ont pas été au top.

Elye Wahi a une revanche à prendre

«Les deux dernières saisons ont été compliquées, je suis plus revanchard que jamais. Surtout avec Nice, on se doit de remettre le club à sa place. Le contexte ne m’effraie pas, j’ai connu cette situation avec Montpellier, cela ne me fait pas peur. Je veux montrer que je peux être performant», a ajouté Elye Wahi, qui devrait déjà être dans le groupe pour la réception de Strasbourg, ce samedi (19 heures). «Elye Wahi ne débutera pas mais il sera dans le groupe. C’est bien de l’avoir avec nous. J’espère que ce sera un deal gagnant-gagnant pour nous», avait déjà confirmé Puel, plus tôt ce vendredi.

Et le choix Wahi a logiquement été validé par Florian Maurice et la nouvelle direction azuréenne, désireuse d’attirer de nouveaux noms cet hiver, en plus du nouveau buteur. «On a envie de se renforcer, on voulait un joueur qui connait la Ligue 1. On voulait ce type de joueur. On essaiera d’être le plus performant, en défense centrale, au milieu, on est en réflexion aussi pour un autre élément offensif. Il faut être performant sur ce mercato, on avance dans le bon sens», a reconnu le directeur sportif niçois. Pour rappel, l’OGC Nice n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 29 octobre, contre Lille.