Le gros coup de sang de Lionel Messi envers l’arbitre

Cette nuit, l’Inter Miami de Lionel Messi a débuté sa saison de MLS par une lourde défaite sur la pelouse du Los Angeles FC (3-0) d’Heung-min Son. Dans un Memorial Coliseum plein à craquer, les coéquipiers de la Pulga n’ont pas existé et dans cette rencontre il a terminé très frustré.

Au point de vouloir venir s’en prendre à l’arbitre à la fin du match. L’international argentin, dans une colère noire, a dû être retenu, non sans mal, par Luis Suarez alors qu’il allait dans les couloirs du stade pour régler ses comptes avec l’arbitre. Des images capturées par un téléphone dans les couloirs et qui font déjà le tour du monde.