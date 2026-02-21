PSG : Dro est choqué par la Ligue 1

Pour sa première sous les couleurs du Paris Saint-Germain, la recrue hivernale s’est illustrée lors du succès facile contre le FC Metz (3-0), un résultat qui permet aux Parisiens de reprendre la tête de la Ligue 1. Rapidement devant grâce à Désiré Doué, les champions de France ont maîtrisé la rencontre sans forcer, confirmant leur supériorité face à une équipe messine dépassée.

La suite après cette publicité

« C’est une bonne première. Personnellement, j’avance à ma vitesse. Je suis venu pour avoir du temps de jeu, prendre du rythme. Je suis très content de la victoire. Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. A chaque fois, on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. »