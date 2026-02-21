Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue 1

PSG : Dro est choqué par la Ligue 1

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dro Fernández @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Pour sa première sous les couleurs du Paris Saint-Germain, la recrue hivernale s’est illustrée lors du succès facile contre le FC Metz (3-0), un résultat qui permet aux Parisiens de reprendre la tête de la Ligue 1. Rapidement devant grâce à Désiré Doué, les champions de France ont maîtrisé la rencontre sans forcer, confirmant leur supériorité face à une équipe messine dépassée.

La suite après cette publicité

« C’est une bonne première. Personnellement, j’avance à ma vitesse. Je suis venu pour avoir du temps de jeu, prendre du rythme. Je suis très content de la victoire. Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. A chaque fois, on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Dro Fernández

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dro Fernández Dro Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier