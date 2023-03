OM - MHSC : Samuel Gigot s’inquiète après le nul concédé au Vélodrome

L’OM n’y arrive toujours pas au Vélodrome. Après un nouveau nul concédé à domicile contre Montpellier (1-1), les Phocéens (2e) restent à six points du leader parisien et risquent de se faire rattraper par Lens, si le club nordiste s’impose à Rennes demain. De quoi inquiéter Samuel Gigot, le défenseur de l’OM.

«Un match encore compliqué, on prend un but d’entrée, on court vite après le score. On a un public énorme, qui nous pousse, mais c’est compliqué, beaucoup d’équipes approchent, il faut avancer, on a un gros match qui arrive. Les résultats au Vélodrome montrent juste qu’on n’est pas à la hauteur. On va se ressaisir et se préparer aux prochains matches. Encore une fois, c’est compliqué», a-t-il expliqué, au micro de Prime Video.

