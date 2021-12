Maroc : Abde pas chaud pour la CAN

Révélation du Barça cette saison, l'ailier marocain de 20 ans a été appelé par Vahid Halilhodzic pour la CAN qui aura lieu dès le mois de janvier. Et si le joueur semble avoir choisi les Lions de l'Atlas plutôt que la sélection espagnole, on dirait bien qu'il ne disputera pas la compétition.

La suite après cette publicité

Selon Catalunya Radio, le joueur a décidé de faire l'impasse sur la CAN pour se concentrer sur le FC Barcelone. Le joueur, qui possède aussi la nationalité espagnole, veut ainsi continuer de faire forte impression à Xavi et ne veut pas prendre le risque de perdre sa place dans la rotation en cas d'absence de plusieurs semaines.