Liverpool et Chelsea sont attentifs à la situation d'Ismaël Gharbi

Qu'il est compliqué de se faire une place au Paris Saint Germain quand on sort du centre de formation. Depuis l'arrivée des Qataris, seuls Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot, avant son départ, sont parvenus à s'imposer sur la durée comme des joueurs importants du club de la capitale. Si Edouard Michut et Xavi Simons ont réussi à gratter un petit peu de temps de jeu cette saison, ça a été plus compliqué pour Ismaël Gharbi, un joueur un peu plus offensif, victime de la trop forte concurrence dans son secteur. Il démarrait pourtant bien l'exercice en réalisant toute la préparation avec le groupe professionnel, inscrivant même un but face au Mans.

Celui qui a fait des apparitions lors du Trophée des Champions ou lors de match de Coupe de France est encensé par d'anciens entraineurs qu'il a croisé en jeune. Tout d'abord Said Aigoun, qu'il a connu en U15, estime que Gharbi possède une mentalité de gagnant : «c'est un garçon qui a une forte personnalité. Cette force de caractère se retrouve sur le terrain. C'est un leader. Il aime les défis. C'est un compétiteur.» Guillaume Serra estime quant à lui que le joueur de 17 ans est «techniquement au-dessus de la moyenne. Mais il a aussi une grande marge de progression dans le jeu de position et les phases de transition.» Reste à savoir s'il exploitera sa marge de progression au PSG, ou ailleurs, alors que Goal indique que Liverpool et Chelsea restent vigilants quant à la situation de celui qui a été sélectionné par l'Espagne U18 en janvier.