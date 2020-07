Manchester City promet enfin de s'activer sur le mercato

Manchester City peut être soulagé. Ce lundi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), saisi par le club anglais, a décidé d'annuler les sanctions de l'UEFA pour non respect du Fair-play financier. Il considère qu'aucun contrat de sponsoring n'a été surévalué entre 2012 et 2016 et autorise à réengager les Citizens en coupes d'Europe pour les deux prochaines saisons. Le pire est évité. Au lieu de cela, les dirigeants ne devront régler "qu"'une amende de 10 M€. Une broutille à l'échelle du club, qui peut désormais préparer le mercato sereinement et surtout ne pas craindre un exode de ses stars. Kevin De Bruyne avait par exemple un temps laissé planer le doute avant de voir son agent éteindre toutes formes de rumeur.

Il y aura des dossiers prioritaires cet été comme la prolongation de Sergio Agüero, sous contrat jusqu'en 2022. Le club souhaite lui offrir une saison de plus, alors qu'il aura 35 ans. L'autre attaquant Gabriel Jesus devrait lui aussi se voir proposer un nouveau bail, qui court jusqu'en 2023 pour le moment. David Silva lui ne sera probablement pas remplacé par un renfort de poids mais plutôt par un choix maison puisque Pep Guardiola compte sur Phil Foden pour assurer la relève, même si le nom de Pierre-Emile Hojbjerg (24 ans, Southampton) est récemment apparu. Fernandinho devrait lui terminer son contrat et donc rester une dernière saison, malgré ses 35 ans. Il faudra en revanche remplacer Leroy Sané, qui est parti du côté du Bayern Munich contre 50 M€.

Remplacer Leroy Sané

Les joueurs cités pour remplacer l'ailier allemand ne sont pas encore légion. Nous vous parlions il y a quelques jours d'une prise de contact avec l'entourage de Kingsley Coman. La presse allemande a également évoqué ces derniers temps le profil de Leon Bailey (22 ans, Bayer Leverkusen) qui intéresse les Citizens, alors que la piste menant à Adama Traoré (24 ans, Wolverhampton) revient souvent en Angleterre. Manchester City ne devrait en effet pas bouger pour Jadon Sancho, les pistes Ferran Torres (Valence) ou encore Lautaro Martinez (Inter) jugée plus sérieuses par le Daily Mail. Guardiola semble en tout cas convaincu par ses dirigeants. «Nous avons des cibles incroyables pour lesquelles nous allons essayer de nous battre, afin de mieux jouer.» S'il ne l'a pas admis publiquement, l’entraîneur espagnol cherche avant tout un latéral droit, pourquoi pas un gauche, et un défenseur central, lui qui a connu des difficultés avec ce poste cette saison.

La blessure de Laporte n'a pas aidé mais cela à parfois obliger parfois Fernandinho à redescendre d'un cran. John Stones ne donnant pas satisfaction, tout comme Nicolas Otamendi, Manchester City veut amener un top joueur tel que Kalidou Koulibaly. Le Telegraph parle même d'une possible offre de 80 M€ pour le Napolitain de 29 ans. Guardiola pourrait aussi faire venir David Alaba (28 ans), qui se pose des questions au Bayern Munich. L'Autrichien est en fin de contrat dans un an et a l'avantage de pouvoir évoluer à gauche comme dans l'axe de la défense. Le Manchester Evening News évoquait il y a peu la piste Lucas Hernandez (24 ans), capable lui aussi de jouer aux deux mêmes postes et commence à trouver le temps long en Bavière. Milan Skriniar (25 ans, Inter) et Nathan Aké (25 ans, Bournemouth) ont aussi été cités.

Un défenseur central en priorité et éventuellement un ou deux latéraux

Doublure de Kyle Walker, João Cancelo n'a pour le moment pas donné satisfaction. La presse espagnole parlait d'un possible échange avec le Barça pour Nelson Semedo (26 ans). Les deux clubs sont par ailleurs en discussions pour le jeune défenseur central Eric Garcia (19 ans), que les Blaugranas souhaitent faire revenir en Catalogne. La venue d'un latéral droit dépendra également de ce que souhaite faire Guardiola avec le jeune Brésilien Yan Couto (18 ans), révélation de la dernière Coupe du Monde U17 et arrivé le 1er juillet contre 6 M€ en provenance de Coritiba.

Enfin, à gauche de la défense, Angelino (23 ans) devrait revenir de son prêt au RB Leipzig mais n'a pas la certitude de rester. Face au physique fragile de Benjamin Mendy et Oleksandr Zinchenko qui a lui aussi connu des pépins cette saison, Manchester City a coché le nom de Ben Chilwell (23 ans) d'après Sky Sports, également courtisé par le voisin Manchester United mais il en coûtera pas loin de 80 M€. Avec un budget de 165 M€ en poche, Guardiola, qui pourrait rempiler, a de quoi voir venir.