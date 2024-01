CAN 2023, Maroc : la sortie forte de Romain Saiss après la fin de match contre la RDC

La rencontre entre le Maroc et la RDC s’est soldée par un match nul (1-1). Mais la fin de match tendue avec de grosses altercations est venue tout gâcher et a complètement fait craquer certaines personnes sur les réseaux sociaux. Depuis, de nombreux messages de haine et racistes touchent Chancel Mbemba ou encore Walid Regragui.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, Romain Saiss a décidé de sortir du silence pour calmer les choses. «Le football reste du sport, avec de la tension de l’adrénaline et j’en passe. Ce qui est sûr le terrain reste sur le terrain on fait tous des erreurs avec la pression et l’enjeu d’une grande compétition. Mais il ne faut pas tout mélanger et laisser place à un déferlement de haine de part et d’autre. On est tous fiers de représenter l’afrique, fiers d’être africains peu importe nos origines. Ne nous divisons pas pour des bêtises cela reste du foot, restons unis pour montrer le meilleur visage dans cette can et la fraternité qui unie notre continent. Africa united. » Un message important qui devra être entendu.