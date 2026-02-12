Les nouvelles révélations de Didier Deschamps sur la préparation des Bleus

Présent à Bruxelles, ce jeudi, pour assister au tirage au sort de la Ligue des nations, Didier Deschamps a été interrogé sur la préparation à la Coupe du Monde des Bleus. Pour rappel, les Tricolores siègeront à Boston l’été prochain. Avant cela, l’ancien coach de l’OM a assuré que tout était actuellement mis en oeuvre pour mettre les Bleus dans des conditions optimales.

La suite après cette publicité

«On a encore pas mal de choses à voir mais tout se passe bien, on a fait un séminaire studieux, on a revu un peu tous les domaines pour anticiper, et faire attention au moindre détail, avec des données un peu plus précises même s’il manque encore une donnée importante : le 2e adversaire, mais on avance», a notamment déclaré le sélectionneur des Bleus.