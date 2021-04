LOSC : Christophe Galtier nie tout contact avec l'OL

Alors que Lille et Lyon sont à la lutte pour le titre, aux côtés du PSG et de l'AS Monaco, les rumeurs vont bon train. Dernière en date, au sujet de la succession de Rudi Garcia, qui arrive en fin de contrat sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Alors que le Parisien a annoncé que Rudi Garcia ne devrait pas être conservé la saison prochaine, et que Christophe Galtier aurait les faveurs de Jean-Michel Aulas pour prendre la suite, le coach lillois a souhaité clarifier la situation en conférence de presse, à la veille du déplacement du LOSC dans la capitale.

« Je veux confirmer qu’il n’y a eu aucun contact avec M. Aulas ou M. Juninho. Je n’ai pas parlé avec M. Aulas, je n’ai pas parlé avec M. Juninho. Ils n'ont pas parlé ni avec moi, ni avec mon environnement », a précisé le coach des Dogues, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2022. Avant de poursuivre. « Mes rapports avec M. Aulas sont très amicaux mais c’est mal connaître M. Aulas et mal me connaître que de faire croire aux gens qu’on peut échanger dans cette période-là sur l’avenir des uns et des autres ». Et de conclure. « Evidemment que je donnerai la priorité au LOSC », au moment d'évoquer une dernière fois son avenir.