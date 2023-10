PSG : Kang-in Lee détrône Kylian Mbappé

Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le PSG s’est développé comme une marque à l’international. Et forcément, quoi de mieux qu’une vente de maillots pour juger de son succès partout dans le monde. Chaque année, les stars parisiennes vendent des maillots dans les quatre coins du globe et Kylian Mbappé est très souvent le maillot le plus vendu. Mais avec le départ de Neymar et Messi, le Bondynois a désormais un autre concurrent de taille.

En effet, selon les informations de la presse espagnole, le joueur qui vend le plus de maillots cette saison, ce n’est pas KM7 mais bien… Kang-in Lee. Le milieu coréen est une véritable star en Asie et les fans coréens ou encore japonais achètent en masse son maillot. Mieux encore, à Paris, dans la grande boutique des Champs-Élysées, le maillot le plus vendu était bien celui de Kang-In Lee, encore devant Kylian Mbappé. Un gros coup marketing pour l’instant. En espérant pour le PSG que cela s’accompagne d’un apport sportif puisque le milieu de 22 ans n’a disputé que 3 matches avec Paris cette saison.