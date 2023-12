Liverpool : la tuile pour Joël Matip

Dimanche, Liverpool s’est offert le scalp de Fulham au terme d’une rencontre complètement folle (4-3) à Anfield. Menés au score à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les Reds ont renversé la partie en marquant coup sur coup pour s’adjuger les trois points et tenir la cadence en tête du classement de Premier League (2e, à 5 points d’Arsenal, mais avec un match en moins). Mais cette victoire au caractère a laissé des traces dans les rangs du club de la Mersey.

À la 69e minute, Joël Matip a été contraint de quitter ses partenaires et d’être remplacé par Ibrahima Konaté. Interrogé sur l’état de santé du Camerounais en marge de l’opposition face à Sheffield United, son entraîneur Jürgen Klopp s’est montré inquiet. «Quand le médecin arrive et dit : «Cela n’a pas l’air génial, mais nous devons attendre les scanners» et le scan n’est pas encore là… Vous pouvez imaginer que ça n’a pas l’air génial. Ce n’est jamais une bonne nouvelle. Je n’ai jamais eu ça pendant toutes mes années où quelqu’un dit : «Oh mon Dieu, c’est complètement faux et il n’y a rien de mal, il peut jouer demain». Cela n’arrive pas», a certifié le coach allemand devant la presse. Selon les dernières rumeurs, le défenseur de 32 ans serait touché au niveau des ligaments du genou et pourrait donc manquer plusieurs mois de compétition.