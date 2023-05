Serie A : l’Atalanta surprise à la dernière minute par la Salernitana

Dans le cadre de la 35ème journée de Serie A, l’Atalanta se déplaçait sur la pelouse du stade Arechi pour y défier les locaux de la Salernitana. Malgré une nouvelle domination et plus d’une dizaine de frappes tentées durant la rencontre, les troupes de Gian Piero Gasperini n’ont jamais réussi à trouver la brèche et se sont même fait surprendre dans les derniers instants du match avec une réalisation signée Antonio Candreva (90e+3). Strict minimum suffisant pour faire chuter la Dea (1-0).

Au classement, l’Atalanta se met en fâcheuse posture et pourrait perdre sa 6ème position, synonyme de ticket européen, en cas de succès de l’AS Roma ce weekend. La Salernitana prend trois précieux points pour s’éloigner de la zone rouge avec une 14ème place confortée. Le weekend prochain, la Dea accueillera le Hellas Vérone, tandis que les Campaniens affronteront les Giallorossi dans la capitale italienne, lors de la 36ème journée de Serie A.

