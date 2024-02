Droits TV : mauvaise nouvelle pour la LFP

C’est une annonce officielle qui était attendue. Engagé avec la LFP dans un bras de fer de longue date, Canal+ a confirmé par la voix de Maxime Saada son refus de participer aux négociations de gré à gré pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. « Nous estimons avoir été victimes d’un préjudice très significatif pour le groupe Canal+. Ce qui explique principalement le déficit actuel de Canal+ en France. Dans ces conditions, nous n’avons pas renouvelé notre participation à l’appel d’offres de la Ligue 1 et nous ne participons pas aujourd’hui aux discussions de gré à gré.» Saada s’est exprimé auprès de Karl Olive, membre de la ligue et député Renaissance des Yvelines.

Le patron du groupe fait ici référence à l’accord de la LFP signé en juin 2021 avec Amazon pour 80% des droits en échange de 250 M€ par saison, quand le groupe Canal+ devait continuer régler 332 M€ pour la diffusion de deux matchs par journée correspondant à la sous-licence de beIN Sports obtenu lors de l’appel d’offres de mai 2018. Canal avait dénoncé l’attitude de la LFP et décidé de ne pas participer à l’appel d’offres d’octobre dernier en guise de revanche. Elle n’en sera pas non plus de la partie pour les négociations de gré à gré, laissant le champ libre à des acteurs comme DAZN et le groupe beIN Sports, qu’Emmanuel Macron tente d’amadouer.