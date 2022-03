Shakira trolle le Real Madrid

La chanteuse Shakira qui est l’épouse du défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué a réagi à la large victoire du club catalan face au Real Madrid lors du Clasico dimanche soir (4-0). La Colombienne s’est réjouie de la claque infligée par les Barcelonais au rival madrilène et a adressé un message de soutien à son mari qui est « le meilleur défenseur central du monde » selon elle.

La suite après cette publicité

« Gérard ne me laissera pas dire ces choses publiquement. Mais seul lui avec son héroïsme peut jouer comme ça, surmontant toute blessure ou douleur et donnant toujours le meilleur de lui-même. Ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est le meilleur défenseur central du monde. C'est dit ! » a écrit Shakira sur ses réseaux sociaux après la rencontre en accompagnant sa publication d’une photo où elle fait le signe quatre avec ses doigts en référence aux quatre buts inscrit par le Barça à Santiago Bernabeu.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa