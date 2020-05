Nasser Al Khelaïfi et QSI ne sont pas près de lâcher le PSG !

Passé dans une nouvelle dimension depuis 2011 et son rachat par les Qataris de QSI, le Paris Saint-Germain avait immédiatement affiché de très grandes ambitions : recruter de grands joueurs et faire de la Ligue des Champions une priorité absolue. Et si le club de la capitale a réussi la première partie de son objectif en enrôlant des stars internationales telles que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar et Kylian Mbappé, la coupe aux grandes oreilles se refuse toujours à lui.

Des échecs à répétition qui ont, par moment, laissé planer le doute sur la volonté des Qataris de jeter l’éponge. Un scénario imaginé et alimenté par une théorie selon laquelle l’Emir Al Thani rêvait d’une vitrine dorée pour le Qatar avant l’organisation de la Coupe du Monde 2022 et un possible retrait juste après. Des spéculations fantaisistes si l’on en croit les propos tenus par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de France Football.

«Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir»

« Je suis très fier de ce que nous avons déjà accompli, mais nous ne sommes encore qu’au début de cette aventure. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce projet n’exprime pas seulement une vision pour un club de football. Il englobe une vision pour une ville, mais aussi pour l’ensemble du football français et la diversité des familles qui le compose et l’entoure. » Et pour justifier cet attachement longue durée, NAK a précisé sa pensée.

« C’est pourquoi nous avons toujours cherché à investir intelligemment, que ce soit dans des recrutements de joueurs, dans la formation de futurs talents, dans la rénovation ou la construction d’infrastructures haut de gamme. » A l'heure où les supporters de l'OM tremblent en raison des doutes planant sur la suite du projet de Frank McCourt, les Parisiens peuvent être bien plus tranquilles.