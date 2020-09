Accord Botosani-Hervin Ongenda

L'expérience de Hervin Ongenda (25 ans) en Serie B aura tourné court. Au cœur d'une lutte d'influence entre deux dirigeants du Chievo, l'attaquant français n'a jamais vraiment eu la chance de démontrer son potentiel (3 entrées en jeu seulement), face à l'incompréhension de plusieurs de ses partenaires. Évidemment déçu, il a donc décidé de quitter les Gialloblu cet été pour prendre une direction qu'il connaît très bien.

Selon nos informations, l'ancien Parisien est tombé d'accord pour repartir à Botosani, en Roumanie, où il s'était relancé (54 apparitions en Liga 1, 6 réalisations et 5 passes décisives). Un contrat de deux ans l'y attend et il retrouvera chez l'actuel 4e du classement du championnat roumain un coach qui le connaît sur le bout des doigts (il était directeur sportif lors de son précédent passage). Son arrivée est prévue pour ce lundi et il pourrait faire ses débuts officiels dès la semaine prochaine, en déplacement à Hermannstadt.