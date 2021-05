Bruno Genesio veut voir Camavinga une saison de plus à Rennes

La suite après cette publicité

Après Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, c'est Bruno Genesio qui a pris la parole. En conférence de presse avant le déplacement à Monaco, l'entraîneur a milité lui aussi pour qu'Eduardo Camavinga (18 ans) reste en Bretagne une saison de plus. En fin de contrat jusqu'en 2022, le jeune milieu de terrain se sait très courtisé, par le PSG notamment, et hésite dans sa décision à prendre. S'il devait rester dans son club formateur, cela impliquerait une nouvelle prolongation. Genesio estime pour sa part qu'il est sans doute encore un peu tôt pour partir découvrir un univers plus ambitieux.

« J’ai un discours à lui tenir, qui est à la fois celui de l’entraîneur du Stade Rennais mais aussi de quelqu’un qui a peu d’expérience, un peu plus que lui, puisqu’il est plus jeune que moi et il a bien de la chance. Mais c’est encore un joueur en développement, qui a d’énormes qualités pour atteindre le très haut niveau. Après, mon intérêt et ma position sont peut-être pris comme quelque chose de subjectif mais si je me mettais à sa place, je pense qu’il a encore besoin de faire au moins un an dans un club comme le Stade Rennais, où il est chez lui, avec la confiance de tout le monde pour encore se développer. Il aura le temps de franchir d’autres paliers », décrypte le coach rennais.