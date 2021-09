OM-RC Lens : les compositions officielles

Toujours invaincu en championnat et sur une série de trois matches sans le moindre but encaissé, l'Olympique de Marseille, qui devra faire ce soir sans Boubacar Kamara (touché à une cuisse et forfait), est en pleine bourre. Dans une logique de rotation avec l'enchainement des rencontres, Jorge Sampaoli ne déroge cependant pas à son 3-4-3. L'entraîneur argentin, qui se méfie grandement de Lens, peut compter sur le retour dans le groupe d'Álvaro González après deux matches de suspension, mais s'appuie sur son socle défensive composé par Luan Peres, William Saliba (tous deux ménagés contre Angers) et Leonardo Balerdi.

En l'absence de Kamara, Mattéo Guendouzi retrouve le onze, tout comme Pape Gueye, et Cengiz Ünder. Toujours privé d'Arkadiusz Milik (sur le retour), Sampaoli aligne Dimitri Payet en faux neuf, malgré une gêne à la cuisse qui l'embarrasse depuis deux semaines. À Lens, quelques retouches également. Christopher Wooh supplée Kevin Danso (suspendu), Deiver Machado est titularisé côté droit, Seko Fofana regagne sa place au milieu, alors que le duo d'attaque est intégralement changé par rapport au match contre Strasbourg. David Costa vit sa première titularisation en Ligue 1, en dix.

Les compositions d'équipes :

OM : P. Lopez - Saliba, Balerdi, L. Peres - V. Rongier, Gerson, P. Gueye, Guendouzi,- Ünder, Payet, A.B. Dieng

RC Lens : Leca - Gradit, Wooh, Medina - Machado, S. Fofana, C. Doucouré, Frankowski - D. Costa - Sotoca, Kalimuendo

