CdF, OL : Paulo Fonseca encense Ruben Kluivert

Après la qualification de l’OL pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, acquise sur la pelouse de Lille (2-1), Paulo Fonseca n’a pas caché sa satisfaction, notamment concernant la prestation de Ruben Kluivert. Le technicien portugais a souligné l’équilibre affiché par son équipe, plus sereine et maîtrisée qu’auparavant, avant de mettre en avant la performance de son défenseur. « Je ne devrais peut-être pas le dire, mais Ruben a fait un match parfait », a-t-il lancé en conférence de presse. Déjà très solide lors du succès à Monaco, Kluivert confirme sa montée en puissance dans un contexte exigeant, face à une équipe lilloise pourtant dangereuse.

La suite après cette publicité

Fonseca a insisté sur la régularité et la maturité affichées par le Néerlandais, symbole selon lui de la progression collective lyonnaise. « Il avait déjà réalisé un match quasiment parfait à Monaco », a rappelé l’entraîneur de l’OL, avant d’élargir son analyse au travail réalisé ces dernières semaines. Plus équilibrée dans toutes les phases de jeu, son équipe a su mieux contrôler les temps forts et faibles, un cadre idéal pour permettre à des joueurs comme Kluivert de s’exprimer pleinement. Une performance référence qui renforce un peu plus la crédibilité du jeune défenseur dans la rotation lyonnaise.