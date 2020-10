BL : Robert Lewandowski porte le Bayern Munich, le RB Leipzig gagne aussi

Dans ce multiplex de la 5e journée de Bundesliga, le Bayern Munich défiait l'Eintracht Francfort à l'Allianz Arena. Après leur large succès contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions (4-0), les Bavarois ont remis ça en s'imposant cette fois-ci 5-0 grâce notamment à un triplé de Lewandowski. Sané a également marqué, tout comme Musiala. Avec ce succès, le champion en titre conforte sa deuxième place au classement, puisque le RB Leipzig a aussi gagné.

Opposés au Hertha Berlin, les joueurs de Julian Nagelsmann ont pris les trois points avec leur succès 2-1 à domicile. Le Français Upamecano a même marqué le premier but de son équipe, qui conserve la tête de cette Bundesliga avec un point de plus que le Bayern Munich. Dans les autres matches, le Borussia Mönchengladbach a disposé de Mayence (3-2), alors que Mateta avait inscrit un doublé pour les locaux. L'Union Berlin et Fribourg ont eux fait match nul (1-1).

Les résultats de 15h30 :