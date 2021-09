Real Madrid-Celta de Vigo : les compositions officielles

560 jours après le dernier but inscrit par Mariano dans l'antre du Real Madrid et quelques travaux plus tard, les Merengues retrouvent leur stade Santiago Bernabeu à l'occasion de la réception du Celta de Vigo (4e journée de LaLiga). En cas de succès, les troupes de Carlo Ancelotti reviendraient sur le duo de tête composé de Valence et de l'Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

Pour ce match, le technicien italien est privé de Gareth Bale. Il opte pour un 4-3-3, avec Courtois au but, protégé par Carvajal, Militao, Nacho et le jeune latéral gauche Miguel Gutiérrez. Au milieu veilleront Fede Valverde, Casemiro et Modric. Devant, Hazard et Vinicius Jr accompagnent Benzema. En face, Eduardo Coudet s'appuie sur un 4-4-2 et compte sur le duo Aspas-Santi Mina pour sortir de la zone rouge (18e).

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Miguel - Valverde, Casemiro, Modric - Hazard, Benzema, Vinicius Jr

Celta de Vigo : Dituro - Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galan - Brais, Renato Tapia, Denis Suarez, Cervi - Aspas, Santi Mina