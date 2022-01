Les croustillantes révélations suite aux écoutes téléphoniques de Jorge Mendes

Quand la justice s'en mêle, on en apprend souvent beaucoup sur les coulisses du monde du football. Dernier exemple en date au Portugal. Dans le cadre de l'opération Carton Rouge, Jorge Mendes a été placé sur écoute téléphonique. L'hebdomadaire Sabado a eu accès à certains extraits et en dévoile la teneur ce jeudi dans un long article.

Les plus croustillants concernent, à l'hiver 2019, la tentative de ce dernier de transférer son joueur phare, Cristiano Ronaldo, au Real Madrid, alors qu'il n'était déjà plus vraiment satisfait à la Juventus. Début décembre 2019, il a donc envoyé des messages en ce sens aux deux directeurs sportifs, Fabio Paratici (Juve) et José Angel Sanchez (Real).

Quand Mourinho fait la pub de Blanc

Il a également pris la ligne directe de Florentino Pérez pour parvenir à ses fins, lui demandant s'il était prêt à réaliser «une grande opération avec le retour de Ronaldo au Real». Il lui a soufflé que ce serait «une grande joie» pour CR7, expliquant que le buteur arriverait à temps pour faire gagner la Ligue des Champions 2020 aux Merengues et offrir «un nouveau Ballon d'Or au président merengue». Les Madrilènes n'ont pas donné suite...

Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. À l'été 2020, on découvre des messages échangés entre le représentant et son entraîneur star, José Mourinho. Le coach demandait à son agent s'il savait quel serait le nouvel entraîneur de Benfica. Le Special One lui a d'ailleurs soufflé de pousser le nom de... Laurent Blanc auprès de l'ancien président du SLB Luis Filipe Vieira, qui a finalement opté pour Jorge Jesus.