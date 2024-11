Équipe de France : Didier Deschamps prépare une nouveauté et deux gros retours

Cet après-midi, à 14h, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le dernier rassemblement de l’année 2024. Pour rappel, l’équipe de France joue la première place de son groupe puisqu’elle va affronter Israël et surtout l’Italie pour une finale de rêve à San Siro. Reste maintenant à savoir si cette liste fera autant jaser que la précédente, où ne figurait pas le capitaine Kylian Mbappé.

Cette fois, tous les médias s’accolent pour affirmer que le Bondynois devrait être de la partie. Englué dans un début de saison très compliquée avec le Real Madrid, Mbappé aurait bien aimé esquiver ce nouveau rassemblement, mais ses proches l’en auraient dissuadé. Il y en a un, en revanche, qui ne devrait pas arriver à Clairefontaine à reculons. Auteur de prestations XXL avec le LOSC, notamment en Ligue des Champions, Lucas Chevalier devrait enfin être appelé.

Vers un retour de Rabiot

L’Équipe et RMC Sport confirment la nouvelle et précisent que le Lillois prendrait logiquement la place d’Alphonse Areola, blessé et relégué au rôle de doublure à West Ham. Toujours en défense, Dayot Upamecano devrait faire son retour. De leur côté, Lucas Digne et Wesley Fofana seraient toujours mieux placés que Ferland Mendy et Benjamin Pavard ou Loïc Badé. Au milieu de terrain, la nouveauté du jour pourrait bien être le retour d’Adrien Rabiot.

Absent des bleus depuis le début de la saison en raison de son retour très tardif à la compétition (il a signé à l’OM mi-septembre), le néo-Phocéen devrait compenser l’absence du très critiqué Aurélien Tchouameni (indisponible pendant un mois). Ce qui n’empêcherait pas les deux Romains, Manu Koné (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Lazio) d’être présents. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, outre le come-back de Mbappé, Deschamps devrait maintenir sa confiance en Christopher Nkunku. À noter que les deux espoirs Enzo Millot et Maghnes Akliouche ne devraient pas être convoqués.