Matthias Ginter de retour à Fribourg

Le SC Fribourg a annoncé ce mercredi la signature pour la saison prochaine du défenseur du Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter. L’Allemand de 28 ans dont le contrat avec Gladbach expire en juin, signe libre dans son club formateur qu’il avait quitté en 2014 pour rejoindre Dortmund.

Cette saison, Ginter a disputé 30 matches avec les Poulains et inscrit un but. Il va quitter Mönchengladbach après cinq saisons passées au club. Fribourg n’a pas souhaité dévoiler les détails du contrat et a seulement précisé que l’international allemand portera le numéro 28.