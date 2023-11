JT Foot Mercato : l’énorme mercato à venir des clubs de Premier League

La Premier League met le feu au mercato

Erik ten Hag souhaite d’ailleurs se séparer de deux recrues. En effet selon le Guardian et The Sun, Sofyan Amrabat et Mason Mount sont poussés vers la sortie par l’entraîneur. Les deux joueurs peinent à s’imposer et le technicien néerlandais a plusieurs noms en tête pour les remplacer. Toujours selon les médias britanniques, Timo Werner, Jean-Clair Todibo, Youssouf Fofana sont ciblés. Mais la priorité absolue pour 2024, c’est le défenseur central de Benfica, António Silva d’après Sky Sports. Le Portugais possède une clause libératoire à hauteur de 100 millions d’euros. Chelsea a une liste complètement folle de cibles pour le mercato. Ivan Toney, Victor Osimhen, Santiago Gimenez, Victor Boniface, Benjamin Sesko et Evan Ferguson sont des cibles potentielles lors de la prochaine trêve. Ça ne s’arrête pas là puisque Gabriel Moscardo, milieu défensif de Corinthians, fait également de l’œil aux Blues. Les Londoniens ont envoyé une première offre de 20 M€ refusée. Liverpool ne compte pas non plus dormir cet hiver. Le Daily Mail révèle que les Reds suivent de très près Archie Gray. Le joueur anglais, âgé de 17 ans, brille sous le maillot de Leeds cette saison. Pour le recruter, il faudra mettre au moins 45 millions d’euros sur la table et les Peacoks ne sont pas vendeurs. Dans le sens des départs, c’est Luis Diaz qui fait parler. Bien qu’aucune offre ne soit encore parvenue, c’est le père de Luis Diaz, Luis Manuel, qui s’est exprimé sur le rêve de son fils de joueur pour le FC Barcelone dans un entretien accordé à Win Sport TV. « Je connais très peu Barcelone, mais Luis est un fidèle supporter du club, ce serait son rêve d’arriver à jouer pour le Barça un jour, a-t-il reconnu. Il est dévoué et très discipliné. S’il y a une chance qu’il y aille, je n’aurai aucun problème car c’est un grand club. Mais jusqu’à maintenant, nous devons remercier Porto et Liverpool pour leur confiance.»

Du côté d’Arsenal, le média Sky Germany évoque un intérêt du Bayern Munich pour le défenseur Takehiro Tomiyasu. Bien que le Japonais ne soit pas un titulaire indiscutable, les Gunners n’ont pas l’intention de s’en séparer et l’auraient fait savoir au Bayern. L’autre joueur proche d’un départ, c’est Jakub Kiwior. Recruté pour 25 M€ à la Spezia l’an passé, il ne dispose pas de temps de jeu à Arsenal. Le joueur a été approché par de nombreux clubs italiens comme le Napoli, la Roma et l’ AC Milan. Selon nos informations, le défenseur n’est pas insensible à l’approche de l’AC Milan, mais il s’est fixé une priorité, celle de s’imposer dans le club londonien.

Hummels se paye Mbappé

Vivement critiqué hier par les suiveurs, l’international français a inscrit le but de l’égalisation en toute fin de match face à Newcastle. Après la rencontre, le capitaine du Borussia Dortmund, Mats Hummels, était en direct à la télévision allemande. Il a donc appris l’égalisation de Kylian Mbappé en pleine interview. Et il en a profité pour la chambrer en demandant au présentateur : «ah. J’espère qu’il est justifié ce penalty au moins cette fois ?» Une intervention en rapport avec les événements du match aller entre Dortmund et Paris, où une main sévère de Sule avait été sifflée. Il l’a toujours en travers de la gorge.

Des anciens joueurs bientôt arbitres en Premier League ?

Garnacho rend fou Messi

Garnacho se fait un ennemi. Auteur d’un ciseau acrobatique exceptionnel face à Everton dimanche, le joueur de Manchester United a célébré son but comme son idole, Cristiano Ronaldo. Un geste qui lui a valu les foudres de l’ancien Citizen, Sergio Agüero, expliquant qu’il n’avait pas encore joué avec le meilleur à savoir Lionel Messi. Et pour Rio Ferdinand, c’est la Pulga elle-même qui n’aurait pas apprécié ce geste de Garnacho et aurait donc une dent contre lui. Rio Ferdinand, légende des Red Devils, a d’ailleurs expliqué que La Pulga l’a mauvaise contre Garnacho. « Mon pote m’a dit l’autre jour que Messi l’a unfollow (sur les réseaux sociaux, ndlr). Il a dit que Messi a arrêté de le suivre parce qu’il avait dit qu’il s’en fichait et qu’il est fan de Cristiano Ronaldo. Qui est le GOAT ? Cristiano. Même quand il est en équipe d’Argentine(il le dit). »