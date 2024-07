L’AC Milan touche au but pour Pavlovic

Le mercato s’intensifie du côté de l’AC Milan. Engagé sur les dossiers Youssouf Fofana (AS Monaco) et Lazar Samardzic (Udinese), le club lombard a déjà enregistré l’arrivée d’Alvaro Morata pour la pointe de son attaque. Les Milanais qui s’apprêtent à faire partir Malick Thiaw du côté de Newcastle veulent aussi se renforcer en défense et cela tombe bien ils touchent au but.

La suite après cette publicité

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’arrivée de Strahinja Pavlovic en provenance du Red Bull Salzbourg est imminente. Le défenseur central serbe de 23 ans va arriver pour une somme de 20 millions d’euros et un salaire de 1,5 million d’euros attendrait l’ancien joueur de l’AS Monaco.