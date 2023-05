FC Barcelone : les célébrations de la honte

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est le nouveau roi d’Espagne. Hier soir, les Blaugranas (85 points) se sont imposés 4 à 2 face à l’Espanyol, très mal embarqué dans la course au maintien (19e, 31 points). Une victoire qui a donc offert aux Culés le précieux titre national. Heureux, on peut les comprendre, les hommes de Xavi ont commencé à fêter cela sur le banc puis dans le rond central une fois le coup de sifflet final donné. Ce qui n’a pas du tout été du goût de certains supporters de l’autre club catalan qui ont envahi le terrain et gâché la fête. Des images qui ont fait couler de l’encre dans la presse ibérique.

"Honte absolue : invasion de terrain lors de la célébration du Barça", titre AS ce lundi. Le média madrilène ajoute : «des dizaines d’individus ont fait irruption sur le terrain en pleine célébration du titre, obligeant les joueurs à fuir et les Mossos à intervenir par l’usage de la force (…) Il y a eu une invasion de terrain.» AS a conclu en indiquant que plusieurs fans en colère et cagoulés avaient des barres de fer et jetaient des chaises en direction du tunnel où les forces de l’ordre les ont repoussé tout en protégeant les joueurs. Certains, dont Sergio Busquets, Ronald Araujo, Marcos Alonso et Ferran Torres, ont crié sur les supporters.

Une fête gâchée par les supporters de l’Espanyol

Marca confirme et ajoute : «Il y a eu des moments de grande tension. Avant que l’arbitre ne siffle, les Culés ont commencé à célébrer le titre sur le banc et la température dans les tribunes est montée. En fait, les joueurs des deux équipes, pas seulement de Barcelone , ont quitté le terrain à la hâte et les supporters situés dans la zone où se tiennent les acclamations ont envahi le terrain et ont tenté d’accéder au tunnel menant au vestiaire. Finalement, ils n’y sont pas parvenus. La police a même dû leur demander de quitter le terrain s’ils ne voulaient pas qu’ils fassent usage de la force. Les radicaux ont brisé la clôture derrière le but et causé plusieurs dégâts.»

Ces incidents, condamnés par l’Espanyol, ne devraient pas rester sans conséquences. La Liga, qui a déjà récupéré les images fournies par les diffuseurs et celles d’ESPN qui étaient dans les vestiaires, va certainement sanctionner le RCDE selon Marca. «La Liga a analysé toutes les images depuis hier, en collaboration avec l’Espanyol, et identifiera tous les responsables pour les empêcher de retourner dans les stades», peut-on lire sur le média ibérique, qui précise tout de même qu’aucun blessé n’est à déplorer. La Cadena SER indique que l’écurie barcelonaise pourrait écoper de deux à trois matchs à huis clos.

Le Barça victime et coupable ?

Victime, le FC Barcelone n’est toutefois pas épargné. La Cadena SER a tout d’abord fait une révélation très importante. «Les Mossos avaient demandé au Barça de ne pas faire la fête sur le terrain pour éviter les incidents et rappellent que la responsabilité de la protection du terrain incombe à la sécurité privée du club». Les forces de l’ordre avaient donc demandé aux Culés de ne pas mettre de l’huile sur le feu en célébrant sur le terrain. Mais les joueurs de Xavi n’ont pas pu se retenir et ont voulu fêter ce titre. On peut les comprendre.

Mais ce n’est pas l’avis de plusieurs journalistes de la célèbre émission El Chiringuito. «La célébration du Barça est une provocation», a lancé l’un deux présents en plateau. Un autre a été un poil plus nuancé. «Il faut expulser les ultras du football. Cela dit, il était recommandé que le Barça ne célèbre pas sur le terrain et ils l’ont quand même fait.» Un comportement qui n’a donc pas fait l’unanimité, certains estimant que les Blaugranas ont déclenché ces incidents en fêtant leur titre sur le terrain puis dans les couloirs des vestiaires. Si les festivités ont été gâchées, cela n’empêche pas le FCB de savourer son nouveau titre.