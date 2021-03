Kazakhstan-France : les compos probables

La suite après cette publicité

Après un premier match de qualifications pour le Coupe du Monde 2022 absolument piteux contre l'Ukraine (1-1), l'équipe de France de Didier Deschamps retourne déjà sur le terrain pour glaner ses premiers trois points. C'est sous la neige de Nour-Soultan, au Kazakhstan, que les Bleus vont tenter de relever la tête. Dans l'Astra Arena, c'est donc le Kazakhstan, qui a été exempt de la première journée, qui s'avance devant eux. C'est la première fois que les Bleus découvrent ce pays, puisque les Kazakhs ont rejoint la zone UEFA en 2002.

C'est la 85e sélection différente que l'équipe de France va affronter dans sa longue histoire, riche de deux titres de champion du Monde (1998, 2018). Mais les Bleus voyagent plutôt bien puisqu'ils sont sur une série de six victoires en autant de déplacements, meilleure série depuis la période septembre 2002-février 2004. En outre, l'EdF n'a encaissé qu'un seul but sur ces six derniers déplacements, contre la Croatie, le 14 octobre 2020.

3-4-1-2 pour les Bleus ?

Le sélectionneur des locaux, Baissoufinov, devrait aligner un 3-4-3 avec Mokine dans les buts. Devant lui, une belle ligne de trois composée d'Alip, Maliy et de Marochkine. Au milieu, Bistrov devrait être piston gauche et il est l'un des seuls à évoluer à l'étranger (Grozny, en Russie). Le capitaine, Beïssebekov est bien là et sera accompagné par Taguiberguene. Le piston droit évolue aussi à l'étranger, à Beerschot (Belgique), il s'agit de Vorogovski. Enfin, Nougaliyev et Moujikov seront en soutien d'Aïmbetov.

De l'autre côté, Deschamps pourrait aussi aligner une défense à trois. Hugo Lloris gardera le brassard et sera bien dans les buts. Devant lui, Kurt Zouma, Raphaël Varane et Clément Lenglet assureront sa protection. Léo Dubois et Lucas Digne évolueraient ainsi dans le rôle de piston, à droite pour le premier, à gauche pour le second tandis que Paul Pogba et Tanguy Ndombélé s'occuperaient de l'axe. En attaque, Antoine Griezmann évoluerait en soutien d'Anthony Martial et d'Ousmane Dembélé, dans un rôle que l'on imagine assez libre. De quoi faire sauter cette défense ? En tout cas Deschamps va vouloir tourner la page Ukraine...