Newcastle : l’énorme annonce pour l’avenir de Sandro Tonali est tombée !

Malgré une suspension d’un an la saison dernière, Sandro Tonali commence à s’établir comme un chouchou des fans à St. James’ Park cette saison avec Newcastle : «Je suis content de moi ici. J’ai trouvé ma ligne et il n’est pas nécessaire de la bouleverser à nouveau. Je veux gagner pour les fans de Newcastle United. J’ai grandi et découvert un nouveau pays, un nouveau football et une nouvelle langue. Je ne regrette rien. L’idée de retourner un jour à Milan est là… mais ce n’est pas la pensée qui me vient à l’esprit quand je me réveille le matin». Mais il y a eu des suggestions sur un possible retour à Milan cet été, tandis que certains rapports dans la fenêtre de transfert de janvier suggéraient que la Juventus était intéressée par un accord potentiel pour le joueur de 24 ans, qui ne s’est pas concrétisé. Cependant, Giuseppe Riso a pratiquement exclu la possibilité que Tonali revienne en Serie A pour la saison prochaine.

«Sandro est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a désormais une valeur que les clubs italiens pourront difficilement se permettre. Pour lui, j’imagine une carrière loin de la Serie A», avait annoncé son agent principal Giuseppe Riso. après avoir purgé sa suspension en raison du scandale des paris, Sandro Tonali est revenu en force et est un pilier des Magpies ainsi que de l’équipe nationale entraînée par Luciano Spalletti. 28 matchs, 3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’équipe de Howe, qui doit composer avec les restrictions du fair-play financier imposées par la FA et compte donc beaucoup sur l’ancien joueur de l’AC Milan. Mais les rumeurs continuent d’enfler en Italie. Pour rappel, Newcastle a payé environ 70 millions d’euros pour amener Tonali de Milan au nord-est de l’Angleterre, et il est actuellement lié à un contrat qui court jusqu’à l’été 2028.

Des sirènes italiennes mais…

Dans le podcast "Di Tutto un Pod" chez Sportitalia, Marianna Mecacci, membre de l’équipe d’agents de Sandro Tonali, a expliqué les projets du milieu dans une future proche : «Il reviendra en Italie. Quand ? C’est difficile à dire. C’est un héritage du football italien, c’est beau de voir un homme grandir à travers les difficultés. J’ai commencé à le suivre à Brescia, cette opération qui l’a amené en Angleterre a été extraordinaire, je me rends compte qu’elle a provoqué du mécontentement. Tonali, fils de Milan, dont la foi est là et restera pour toujours, a été vendu pour une somme record (60 millions d’euros, ndlr). C’était aussi un choix de tenter une nouvelle expérience. Tant que l’opportunité de la Premier League existe, il en profitera, mais il est impossible de penser qu’il ne reviendra pas dans le football italien», a-t-elle expliqué. D’ailleurs, la presse italienne a remis une pièce dans la machine ce samedi matin.

Selon les informations de plusieurs journaux italiens, Sandro Tonali pourrait être au cœur d’un échange avec la Juventus, dans lequel Douglas Luiz pourrait faire le chemin inverse à Newcastle. Certaines histoires se croisent par le destin, d’autres par la nécessité. Celui entre Douglas Luiz et Sandro Tonali semble appartenir aux deux catégories. Deux milieux de terrain différents, deux parcours parallèles qui pourraient se toucher l’été prochain. Après avoir quitté Milan, il a trouvé une nouvelle dimension à Newcastle, faite de rythme et d’intensité. Une aventure interrompue par une disqualification, qui a suspendu sa croissance mais pas sa valeur. Douglas Luiz est arrivé à la Juventus avec de grandes attentes, mais n’a pas encore pleinement convaincu. A voir désormais comment les projets de Sandro Tonali et surtout des Magpies évolueront…