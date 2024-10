Comment le vestiaire du PSG vit depuis le départ de Kylian Mbappé

Depuis trois mois maintenant, Kylian Mbappé n’est officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. Mais le capitaine des Bleus fait encore et toujours parler de lui dans la capitale française. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes doivent régler la somme de 55 M€ au footballeur âgé de 25 ans. Cela correspond aux trois derniers mois de salaire ainsi que certaines primes dus aux Bondynois. Toutefois, même si la commission juridique de la LFP lui a donné raison, les champions de France refusent de payer ce montant. Les deux parties ont donc rendez-vous le 15 octobre prochain devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel.

Un vestiaire plus libre

Sur le plan sportif, le club de la capitale est, en revanche, assez vite passé à autre chose. Ce, même si aucune grande star n’a finalement été recrutée pour remplacer Mbappé dans le onze de Luis Enrique. Ce dernier est d’ailleurs régulièrement interrogé par la presse au sujet de son ancien joueur. En début de saison, il a expliqué lui souhaiter le meilleur, sauf face au PSG. Il a aussi et surtout rappelé à plusieurs reprises vouloir mettre en avant le collectif plutôt qu’une individualité. «Le leader de l’équipe, c’est le club, c’est le PSG. Les joueurs donnent le maximum et je n’ai aucun doute que nous serons plus solides en attaque et en défense. C’est un défi passionnant, de montrer que le foot est un sport collectif. C’est mon objectif.»

Si on a entendu "Lucho" depuis le départ de l’international tricolore, il devrait en dire plus la semaine prochaine lors de la diffusion du documentaire qui lui est consacré sur Movistar. Du côté des joueurs, les anciens coéquipiers de Mbappé restent plutôt discrets sur le sujet. Bien qu’il soit globalement apprécié dans le groupe, certains étaient soulagés par son départ selon nos informations. En effet, ils ressentent à présent moins de pression autour du club depuis qu’il est parti nous a-t-on fait savoir. Quelques uns se sentent aussi moins épiés dans leurs faits et gestes ou par rapport au fait de savoir qui a fait la passe ou non à la star française. Forcément, les plus impactés sont les joueurs offensifs.

L’entourage de Mbappé cristallisait les tensions

Le départ de Mbappé a changé des choses. Même si Luis Enrique n’hésitait pas à le remplacer ou moins le faire jouer, KM était toujours l’un des joueurs les plus utilisés. Sans lui, cela a donc ouvert de nouvelles perspectives à ses concurrents. Des sources proches du club nous ont expliqué que certains éléments offensifs se sentent libérés. Le Bondynois dézonait parfois, ce qui était du coup compliqué pour certains de ses partenaires qui ont eu des difficultés à s’adapter à lui. Toujours proches de certains, à l’image d’Achraf Hakimi avec lequel il a partagé un moment à Getafe il y a quelques jours, Kylian Mbappé retrouve aussi certains de ses ex-partenaires en équipe de France. C’est le cas notamment de Bradley Barcola, avec lequel il a une bonne relation.

Outre le joueur né en 98, le départ du clan Mbappé a changé la donne dans la capitale. Selon nos informations, la mère et agent du joueur, Fayza Lamari, n’était pas très appréciée dans l’environnement parisien. Les entourages des autres joueurs du groupe avaient beaucoup de mal avec elle. Certains l’ont même décrite comme un "tyran". Mais depuis qu’elle est partie, le climat s’est apaisé et l’ambiance est meilleure. Dans l’espace VIP réservé aux proches des Parisiens, tout le monde discute et échange sans problème à présent. Ce n’était pas forcément le cas l’an dernier où elle a cristallisé beaucoup de tensions. Le PSG semble apprécier la vie sans Kylian Mbappé et ses proches…