Décès Jean-Louis Gasset : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi et de Marquinhos

Nasser Al-Khelaïfi

Fidèle adjoint de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain, Jean-Louis Gasset a également marqué l’histoire parisienne grâce à son passage en tant que numéro 2 de Laurent Blanc (2013-2016). Suite à l’annonce du décès du technicien de 72 ans, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi tenu à se joindre à la longue liste des hommages reçus par le Montpelliérain.

« Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le Club et quelqu’un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football », a déclaré le président des Rouge et Bleu sur le site officiel du club de la capitale. Enfin, le capitaine du PSG, Marquinhos, a lui aussi réagi. «Toutes mes condoléances à la famille. Merci pour tout coach», a posté le Brésilien dans une story sur Instagram.

