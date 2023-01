FA Cup : Kurzawa qualifie Fulham, Brighton facile, Nottingham et Bournemouth éliminés

Suite du 3e tour de la FA Cup ce samedi après-midi, où quatre écuries de Premier League étaient de sortie sur les pelouses anglaises. Alors qu’il n’avait disputé que 45 minutes jusqu’ici avec Fulham, où il est prêté par le PSG cette saison, Layvin Kurzawa a quasiment offert la victoire et la qualification aux Cottagers grâce à son but inscrit sur la pelouse d’Hull City, avant que Daniel James ne scelle le succès des Londoniens en fin de partie (2-0). Issa Diop, également titulaire, et les siens ne sont pas tombés dans le piège du club de Championship, au contraire d’autres pensionnaires de l’élite.

Bournemouth, sèchement battu sur sa pelouse par le leader de D2 anglaise Burnley (4-2), ne verra pas le 4e tour de la plus vieille compétition de football. Benson et Zaroury ont planté un doublé pour qualifier l’équipe entraînée par Vincent Kompany. De son côté, Nottingham Forest, qui va mieux depuis quelque temps, a sombré sur la pelouse de Blackpool (1-4), pourtant mal en point en Championship (22e). Brighton, une des formations en forme de Premier League, n’a fait qu’une bouchée de Middlesbrough (5-1) grâce notamment à un doublé de son champion du monde Alexis Mac Allister. À noter le succès renversant de Sunderland en 3 minutes dans le temps additionnel à Shrewsbury (2-1), et l’égalisation sur le fil de West Brom à Chesterfield (3-3).

Les résultats des matchs de 16h

Blackpool 4-1 Nottingham Forest : Ekpiteta (17e), Poveda (64e), Hamilton (71e), Yates (87e) / Yates (90e+2)

Boreham Wood 1-1 Accrington : Ndlovu (78e) / Astley (6e)

Bournemouth 2-4 Burnley : Christie (12e), Solanke (48e) / Benson (6e, 57e), Zaroury (39e, 43e)

Chesterfield 3-3 West Brom : Williams (7e), Dobra (36e, 41e) / Thomas-Asante (2e, 90e+4), Grant (17e)

Fleetwood 2-1 QPR : Nsiala (40e), Omochere (67e) / Field (37e)

Hull City 0-2 Fulham : / Kurzawa (37e), James (90e+4)

Ipswich 4-1 Rotherham : Humphreys (43e), Chaplin (74e), Ladapo (78e), Burns (86e)

Middlesbrough 1-5 Brighton : Akpom (13e) / Gross (8e), Lallana (29e), Mac Allister (58e, 80e), Undav (88e)

Milwall 0-2 Sheffield United : / Jebbison (23e), Bogle (36e)

Shrewsbury 1-2 Sunderland : Pennington (80e) / Stewart (90e+1), O’Nien (90e+4)