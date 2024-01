BL : Hincapié et Leverkusen arrachent la victoire contre Leipzig et mettent la pression sur le Bayern Munich !

La 18e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un joli duel entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. À domicile, les Saxons ont d’ailleurs mieux débuté puisque Xaver Schlager permettait à Xavi Simons de trouver la faille (1-0, 7e). Perdant Jeremie Frimpong sur blessure (31e), le Bayer 04 pensait se relancer en seconde période avec le but de Nathan Tella pour égaliser (1-1, 47e).

Cependant, Leipzig reprenait vite l’avantage puisque Loïs Openda faisait trembler les filets après un service de Dani Olmo (2-1, 56e). Dos au mur, les visiteurs redoublaient leurs efforts et Jonathan Tah venait cherchait de nouveau l’égalisation (2-2, 63e). Dans les derniers instants, le leader de Bundesliga a encore su faire preuve de ressource pour aller chercher une victoire 3-2 à la suite d’un but de Piero Hincapié (90e +2). Conséquence, l’équipe de Xabi Alonso prend sept points d’avance sur le Bayern Munich avec deux matches de plus. Le RB Leipzig est quatrième.