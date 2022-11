OM : Leonardo Balerdi défend Igor Tudor

La suite après cette publicité

Hier soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1 à 0 face à une équipe de l'OL en manque d'inspiration. Après cette victoire, Leonardo Balerdi s'est présenté face aux journalistes en zone mixte, lui qui avait le sourire. Il a d'ailleurs défendu Igor Tudor, ciblé par les supporters avant l'Olympico.

«Oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd'hui on a été bons sur les petits détails.» De quoi faire plaisir au coach croate, qui a vécu des moments difficiles.