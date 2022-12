Kylian Mbappé s'offre une nouvelle polémique avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il n’a peut-être pas voulu déclencher une nouvelle guerre d’égo, mais Kylian Mbappé a provoqué une petite polémique malgré lui. Ces dernières heures, tout le Portugal était KO debout après son élimination par le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Et un homme était encore plus malheureux que les autres : Cristiano Ronaldo. À 37 ans, CR7 a sans doute vécu le dernier match dans ce tournoi avec sa sélection.

Une triste fin pour lui, d’autant que son sélectionneur, Fernando Santos, l’a relégué au rôle de doublure de luxe. Un déclassement qui ne colle pas avec l’égo et le passif du célèbre numéro 7. Silencieux juste après la fin de la rencontre, Ronaldo a en suite publié un message très touchant sur ses réseaux sociaux. Un message auquel a réagi Kylian Mbappé.

La réponse de Mbappé à CR7 fait parler

Le Français est un admirateur connu du Portugais, mais en lui répondant avec les émojis couronne et chèvre, le champion du monde 2018 a fait parler. Si la couronne fait référence au roi, la chèvre correspond au terme GOAT (chèvre en anglais), à savoir le meilleur de tous les temps (Greatest Of All Time). Vous l’avez vu venir : en qualifiant CR7 de GOAT alors qu’il évolue avec Lionel Messi au PSG, Mbappé a déconcerté plus d’un observateur.

À commencer par la presse espagnole, toujours très friande des comparaisons entre Ronaldo et Messi. Marca a ainsi relayé les premiers commentaires se demandant si le Français avait pris conscience de son post. Un post qui a été « aimé » plus d’un million de fois. Lionel Messi en prend-il ombrage ? On ne le saura sans doute jamais, cela motivera peut-être l’Argentin s’il retrouve son partenaire de club en finale.