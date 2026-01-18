CAN 2025 : l’OL réagit au sacre de Moussa Niakhaté

Dimanche soir, Moussa Niakhaté et le Sénégal ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc. Une victoire sénégalaise que les Gones ont suivi de près après leur succès face au Stade Brestois en championnat. Son coéquipier, Clinton Mata, l’a félicité. «Moussa, on est tous très contents pour toi. Tu nous as rendus fiers ce soir. Nous n’avons pas pu voir le match, mais profite de ton retour au pays pour fêter ça, tu le mérites. Félicitations à toi et à tout le peuple sénégalais.»

Paulo Fonseca a aussi eu un petit mot pour lui. «Lorsque nous sommes arrivés dans le vestiaire, la première chose que nous avons faite a été de regarder le résultat de Moussa. Félicitations à lui, je suis très heureux pour lui. C’est un moment très important dans la vie de Moussa.» Tout cela doit faire chaud au coeur du défenseur, champion d’Afrique.