Brighton : le gros coup de gueule de Roberto De Zerbi avant l’OM

A Brighton, on vit un peu les montagnes russes en ce début de saison. Le club est capable de surclasser Manchester United à Old Trafford (3-1) et Newcastle à domicile (3-1), tout comme faire un non-match contre l’AEK Athènes (3-2) ou encore de s’écrouler à Birmingham contre le Aston Villa d’Unai Emery ce samedi (6-1). Les hommes de Roberto De Zerbi ont vécu un après-midi terrible à Villa Park, étrillé notamment par un triplé d’Ollie Watkins. Les Villans en profitent d’ailleurs pour chiper la 3e place de Premier League à leur adversaire du jour.

La suite après cette publicité

«Nous avons joué un très mauvais match, sans énergie, sans énergie mentale. La plus grande responsabilité est la mienne car je suis entraîneur» assure De Zerbi en conférence de presse d’après match. Il tance tout de même ses joueurs, qui selon lui vont devoir mettre les bouchées doubles car il faut enchainer sur plusieurs tableaux cette saison. Une vraie nouveauté pour Brighton. «Nous devons nous adapter cette saison. C’est totalement différent de la saison dernière. C’est très dur, nous jouons tous les trois jours.»

À lire

PL : Brighton s’écroule sur la pelouse d’Aston Villa avant d’affronter l’OM

De Zerbi : «ce n’était pas le vrai Brighton»

La manière de perdre et l’ampleur du score ont de quoi inquiéter le technicien italien, à l’heure où son équipe n’a déjà plus beaucoup de jokers en Europa Ligue après sa première défaite en phase de groupes. «Nous voulons participer à toutes les compétitions et nous devons montrer si nous sommes prêts ou non. Lorsque vous jouez comme aujourd’hui, la responsabilité incombe à l’entraîneur», poursuit le technicien de 44 ans, qui sait déjà qu’un autre gros morceau l’attend jeudi prochain (17h45) dans un Vélodrome qui promet d’être encore une fois incandescent.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas eu de bataille aujourd’hui. Aston Villa est une très bonne équipe, ils ont un entraîneur et des joueurs formidables. Ce n’était pas le vrai Brighton», lâche-t-il tout en promettant de montrer un tout autre visage à Marseille. À l’inverse, cette défaite peut s’apparenter à une bonne nouvelle pour l’OM. Après 10 derniers jours très agités, les Phocéens avancent un peu dans l’inconnu avant la première de Gennaro Gattuso ce soir à Louis II face à Monaco (21h). Le nul obtenu à Amsterdam (3-3) les soulage d’un peu de pression, là où les Seagulls n’ont plus vraiment le droit à l’erreur.