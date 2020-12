FC Metz - Olympique Lyonnais : les compositions sont là

La 13e journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un duel entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. A domicile, le club mosellan se présente dans un 4-3-3 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart derrière Fabien Centonze, Dylan Bronn, John Boye et Thomas Delaine. Habib Maiga et Victorien Angban accompagnent Pape Matar Sarr dans l'entrejeu tandis que Farid Boulaya, Opa Nguette et Thierry Ambrose composent la ligne offensive.

De son côté, l'Olympique Lyonnais peut retrouver le podium en cas de succès. Les Gones s'organisent dans un 4-3-3 classique avec Anthony Lopes dans les cages. Le gardien portugais peut compter sur Mattia De Sciglio, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet en défense. Positionné en sentinelle, Bruno Guimarães est accompagné par Lucas Paqueta et Houssem Aouar. Enfin, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi se positionnent sur les ailes tandis que Memphis Depay est seul en pointe.

Les compositions :

FC Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Delaine - Maïga, Sarr, Angban - Boulaya, Nguette, Ambrose

Olympique Lyonnais : Lopes - De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Guimarães, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi