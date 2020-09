Ligue 1 : le Stade Rennais s'exporte bien et gifle Saint-Etienne

A l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne accueillait le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard. Un choc entre deux équipes qui réalisaient un excellent début de saison. Si les Verts ont été accrochés à Nantes (2-2) dimanche dernier, les Bretons l'ont emporté au Roazhon Park face à l'AS Monaco (2-1) vendredi dernier. Pour relancer la machine, Claude Puel devait composer avec les absences de Debuchy et Abi. Neyou et Fofana prenaient place sur le banc au coup d'envoi.

Le technicien stéphanois alignait un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Youssouf et Moukoudi. Côté rennais, Julien Stéphan optait pour un 4-3-3, Soppy et Del Castillo démarraient la rencontre. Après un premier quart d'heure qui servait de round d'observation pour les deux équipes, la rencontre s'emballait enfin. Bien lancé par Aouchiche sur la droite, Bouanga filait vers le but rennais mais se loupait dans le dernier geste (20e). Il fallait attendre la 27e pour entrevoir la première opportunité rennaise du match.

Le Stade Rennais chirurgical dans le dernier geste

Bien servi par Soppy dans la surface, Del Castillo éliminait son adversaire et décochait une belle frappe bien captée par Moulin. Deux minutes plus tard, Guirassy sollicitait à nouveau Moulin avec une lourde frappe mais le portier stéphanois veillait au grain (29e). Fort logiquement, le Stade Rennais ouvrait le score. Sur un corner frappé par Bourigeaud, Aguerd s'élevait plus haut que tout le monde et ajustait Moulin de la tête (0-1, 33e). Au retour des vestiaires, l'AS Saint-Etienne pensait recoller au score par Nordin mais l'arbitre assistant signalait l'attaquant stéphanois en position de hors-jeu (47e).

Un tournant dans ce match puisque les hommes de Julien Stéphan réalisaient le break. Bien décalé sur la droite, Del Castillo distillait un excellent centre pour Guirassy au six mètres dont la volée acrobatique trompait Moulin (0-2, 53e). Vexés, les Verts tentaient de recoller mais Kolodziejczak voyait sa tête bien captée par Salin (63e). En fin de match, Krasso tentait de sonner la révolte pour Saint-Etienne mais sa frappe était bien négociée par Salin (86e). Quatre minutes plus tard, le Stade Rennais assénait le coup de grâce. Bien lancé par Raphinha, Hunou devançait Moulin d'un lob astucieux (0-3, 90e). Grâce à ce quatrième succès de la saison, Rennes s'emparait de la place de leader du championnat.

