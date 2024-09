Équipe de France : qui pour remplacer Kylian Mbappé ?

La nouvelle est tombée. Alors que le staff du Real Madrid ne laissait transparaitre aucune inquiétude au moment où Kylian Mbappé se tenait la jambe gauche lors de son remplacement face à Alavés (3-2), le communiqué médical de la Casa Blanca a finalement confirmé « une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche ». Un pépin physique qui va tenir Mbappé éloigné des terrains durant trois semaines selon divers médias. Une indisponibilité peu courante chez l’ancien Parisien, puisqu’il faut remonter à la saison 2019/2020 pour voir la trace d’une absence de plus de deux semaines.

La suite après cette publicité

Si la durée de son indisponibilité se confirme, Mbappé ratera le derby face à l’Atlético, le match de Ligue des Champions contre le LOSC et la réception de Villarreal. Mais pas seulement. Out pour trois semaines, le Bondynois ne pourra logiquement pas prétendre à une place dans la liste que dévoilera Didier Deschamps le jeudi 3 octobre prochain pour les matches de Ligue des Nations contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Sans doute privé de son capitaine, le sélectionneur va donc devoir lui trouver un remplaçant. Mais qui ? Plusieurs pistes sont possibles, selon le profil qui sera privilégié par DD. En effet, si le Bayonnais souhaite appeler un joueur au profil d’attaquant central, deux noms se distinguent.

À lire

Raphaël Varane sur le point de prendre sa retraite

Des surprises possibles

Le premier a brillé hier soir en League Cup avec Chelsea. Auteur d’un triplé face à Barrow (D4 anglaise), Christopher Nkunku (26 ans) est sans doute le joueur qui possède le plus de légitimité pour être appelé. Ses rendez-vous en bleu ont pourtant souvent été gâchés par des blessures, notamment en 2022, alors qu’il devait être du voyage au Qatar. Auteur d’un début de saison très remarqué en Angleterre, l’ancien Parisien, qui n’a plus rejoué avec la sélection nationale depuis 2023, a inscrit 6 buts en 8 matches. Autre Frenchie exilé en Premier League, Jean-Philippe Mateta (27 ans) espère, quant à lui, profiter de l’effet JO, comme ce fut le cas pour Michael Olise. Très bon avec Crystal Palace (4 buts, 1 passe décisive en 7 matches), l’ancien Lyonnais s’était rappelé au bon souvenir du public tricolore en signant un tournoi olympique XXL sous les ordres de Thierry Henry (5 buts en 6 matches, médaille d’argent). Pré-sélectionné pour le rassemblement de septembre, Mateta avait en tout cas confié son envie d’intégrer un jour le groupe de Deschamps. «Être simplement pré-sélectionné ? Ce n’est pas une déception. Ça me donne encore plus envie de travailler pour être sélectionné et obtenir encore plus de résultats. Prendre la relève de Giroud ? Oui. Si on me donne la chance. Je vais essayer en tout cas. Ce qu’il a fait, c’est fort.»

La suite après cette publicité

En revanche, si Deschamps souhaite confier le poste d’avant-centre au duo Thuram-Kolo Muani et prendre un joueur de côté, là encore, les options sont nombreuses. De retour à la compétition avec le Bayern Munich, Kingsley Coman (28 ans) est logiquement cité parmi les candidats les plus crédibles. Avec 57 capes au compteur (8 buts), le Bavarois n’était pas de la partie lors du dernier rassemblement en raison d’une blessure. Après avoir laissé planer le doute sur son avenir international après l’Euro 2024, Coman aura-t-il une nouvelle chance de prouver son envie de performer avec les Bleus ? À moins que DD ne choisisse de créer la surprise. Si certains pensent à Martin Terrier (27 ans), titulaire avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, l’annonce de la pré-sélection de Florian Thauvin (31 ans) n’a pas manqué d’être commentée. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 6 matches avec l’Udinese, l’ex-Marseillais semble enfin avoir lancé son aventure en Italie. De là à le rappeler après cinq ans d’absence ? L’autre surprise pourrait se nommer Maghnes Akliouche. À 22 ans, le joueur de l’AS Monaco a choisi de représenter la France et non l’Algérie et son profil d’offensif percuteur séduit énormément d’observateurs en ce début de saison. Titulaire au sein du onze d’Adi Hütter (1 but, 1 passe décisive en 6 matches), Akliouche pourrait, à l’instar d’Olise et de Manu Koné, faire partie du vent de fraîcheur que souhaite insuffler Deschamps à son groupe.