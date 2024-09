L’AS Monaco d’Adi Hütter écrase tout sur son passage !

L’AS Monaco est redoutable. Le PSG, tenu en échec vendredi soir contre Reims, est prévenu. Lors de la cinquième journée de Ligue 1, les hommes d’Adi Hütter ont, en effet, confirmé leur départ canon en cette saison 2024-2025. Portés par des réalisations de Jordan Teze, Eliesse Ben Seghir et Folarin Balogun, les Asémistes ont pris le meilleur du Havre (3-1) dans une rencontre globalement dominée. Un succès permettant au club de la Principauté de recoller aux Rouge et Bleu en tête du classement et de s’affirmer, un peu plus, comme un prétendant sérieux au titre final. Tombeur du FC Barcelone (2-1) en milieu de semaine à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions, l’ASM brille aujourd’hui de mille feux.

La machine monégasque est lancée !

Fort d’une belle assise défensive (3 petits buts encaissés toutes compétitions confondues), le club monégasque impressionne également par sa force de frappe offensive (12 buts marqués). En étouffant leurs différents adversaires par la puissance de leur pressing et la précision de leur organisation, les coéquipiers de Takumi Minamino rappellent, surtout, avec autorité qu’il va falloir compter sur eux dans les mois à venir. «Nous sommes contents de l’équipe dont nous disposons. Nous avions des désirs et considérant les besoins que nous avions, nous avons pu bien travailler sur cette fenêtre de transferts», avait d’ailleurs rappelé Thiago Scuro, le Directeur Général de la formation monégasque.

Ambitieux lors du dernier mercato estival en dépensant près de 75 millions d’euros pour s’offrir George Ilenikhena, étincelant depuis son arrivée, Christian Mawissa, Lamine Camara, Thilo Kehrer ou encore Jordan Teze, l’ASM récolte désormais les fruits de son travail et impressionne par sa profondeur de banc (six changements opérés par Adi Hütter dans le onze de départ entre le choc face au Barça et cette rencontre face au HAC). Des débuts tonitruants symbolisés sur le plan comptable. A noter, à ce titre, que l’AS Monaco compte 13 points après 5 matches de Ligue 1 cette saison, soit son meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2016/17 (13), année où l’ASM avait d’ailleurs remporté le titre…

Le titre en ligne de mire ?

S’il semble encore trop tôt pour envisager de telles projections, les premières sorties monégasques confirment, quoi qu’il en soit, la puissance dégagée par ce collectif. De quoi satisfaire les principaux concernés… «Une fierté d’être dans ce club, j’essaie d’apporter mon impact, en première période on n’était pas assez agressif mais on a réussi à rectifier le tir. Je ne sais pas si je suis à mon prime mais tout est mis en oeuvre ici pour que ça se passe bien, je suis bien dans cet environnement pour progresser. Je suis entouré de superbes joueurs, très professionnels, c’est un plaisir de jouer avec ces jeunes joueurs, ils ont beaucoup de qualité», confiait ainsi Denis Zakaria avant d’envoyer un message à son coach…

«La confiance d’un coach c’est important pour un joueur, c’est important pour moi, c’est la troisième fois qu’il m’entraîne, on se connaît par coeur. C’est un des meilleurs choix de ma carrière d’être venu à l’AS Monaco, je veux tout donner pour ce club». «On est content, on savait qu’on devait confirmer, on avait à coeur de prendre les 3 points, on savait que ça ne serait pas facile mais on l’a fait, on est content», ajoutait de son côté Maghnes Akliouche au micro de DAZN avant de souligner l’état d’esprit du groupe asémiste. «Nous sommes une équipe, ceux qui sont entrés ont apporté du dynamisme, on essaie tous d’apporter quelque chose, ceux qui débutent, ceux qui rentrent. On joue les victoires tous les week-end et on va faire le maximum». Une exigence également perceptible dans le discours tenu par Adi Hütter, quelques secondes plus tard.

«Je suis content pour cette victoire, je n’étais pas satisfait de notre performance en première période, je félicite les Havrais car ils ont fait un superbe match mais c’est de notre faute car on a joué trop doucement en première période. On a changé six joueurs aujourd’hui par rapport au Barça, c’était une autre équipe avec un bloc bas, on a mal commencé, nous n’étions pas dedans mentalement mais on a fait ces petits ajustements et ça nous a permis de l’emporter», reconnaissait le technicien autrichien avant d’être questionné sur les chances de titre en fin de saison… «Le titre ? Il n’y a que 5 journées, on a bien démarré c’est vrai mais il reste encore beaucoup de matches, ça sera loin d’être facile, on va jouer des grosses équipes, des équipes qui vont lutter pour leur survie», tempérait alors l’homme de 54 ans. Une chose est sûre, l’AS Monaco, qui n’a toujours pas goûté à la défaite depuis la reprise, s’impose aujourd’hui comme l’une des valeurs sûres de l’élite et un sérieux concurrent pour les Parisiens…