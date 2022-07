Braga s'offre Simon Banza

Si le RC Lens est plutôt actif dans ce mercato estival, ce n'est pas seulement au niveau des arrivées. S'ils ont déjà annoncé six recrues durant cette fenêtre des transferts, les Sang et Or ont déjà officialisé les départs de Cheick Doucouré (Crystal Palace), Corentin Jean (Inter Miami) et ne devraient pas tarder à boucler le départ de son international tricolore Jonathan Clauss à l'Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

Mais pour le moment, la troisième vente des Artésiens concerne son attaquant Simon Banza : performant en prêt sous les couleurs de Famalicão la saison passée (16 buts et 7 passes décisives en 36 matches TCC), le Franco-Congolais va poursuivre son séjour au Portugal puisqu'il est transféré au SC Braga contre 5 millions d'euros. Il s'y engage pour les cinq prochaines années.